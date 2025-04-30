Что поразило поляка в украинских супермаркетах

Семья в супермаркете. Фото: Freepik

Несмотря на войну и испытания, украинские супермаркеты предлагают широкий выбор товаров. Известный польский SMM-щик Dawid Zając очень удивился, посетив магазины сети "Сильпо" в Киеве и Одессе.

Об этом иностранец рассказал в подкасте "Фонтан".

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Мужчина рассказал, что во время путешествия по Украине успел посетить Киев и Одессу и его очень удивил широкий выбор товаров и продуктов в популярном супермаркете.

В частности, иностранец не привык видеть многообразие морепродуктов в популярных маркетах Польши. Мужчина подчеркнул, что дома он обычно видит несколько видов креветок.

"Я зашел в "Сильпо". Сравнивая с Lidl и Biedronka (польские супермаркеты — Ред.), все то же самое, но у нас продается три вида креветок, а в "Сильпо" их 10", — поделился мужчина.

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