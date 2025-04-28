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Фішка iPhone, яка спрощує життя в подорожах

28 квітня 2025 17:15
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Як перекладати текст на iPhone без додаткових застосунків — лайфхак мандрівникам
Туристка користується телефоном. Фото: Freepik
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Володіння англійською значно спрощує подорож, проте для тих, хто нею не володіє, є вихід. Багато хто навіть не підозрює, що на iPhone є функція, яка дозволяє перекладати з фото без застосування сторонніх додатків.

Користувачка atlantis.travel.88 в TikTok розповіла про те, як активувати цю фішку у вашому смартфоні.

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Виявилося, що розробники iPhone попіклувалися про туристів та "прокачали" гаджет. Кожен користувач може перекласти текст просто навівши на нього камеру. 

Користувачка розповіла, що для активації функції автоматичного перекладача необхідно зайти в налаштування камери й увімкнути "показ виявленого тексту".

Після підключення, iPhone при наведенні на фото буде пропонувати вам переклад. Така фішка є безкоштовною і дозволить вам без нервів та зайвих доплат орієнтуватися в будь-якій країні.

Нагадаємо, ми розповідали про незвичний готель-в'язницю в Південній Кореї. Також ми писали, як діяти у випадку, якщо вас в горах застала гроза.

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