Як перекладати текст на iPhone без додаткових застосунків — лайфхак мандрівникам

Туристка користується телефоном. Фото: Freepik

Володіння англійською значно спрощує подорож, проте для тих, хто нею не володіє, є вихід. Багато хто навіть не підозрює, що на iPhone є функція, яка дозволяє перекладати з фото без застосування сторонніх додатків.

Користувачка atlantis.travel.88 в TikTok розповіла про те, як активувати цю фішку у вашому смартфоні.

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Виявилося, що розробники iPhone попіклувалися про туристів та "прокачали" гаджет. Кожен користувач може перекласти текст просто навівши на нього камеру.

Користувачка розповіла, що для активації функції автоматичного перекладача необхідно зайти в налаштування камери й увімкнути "показ виявленого тексту".

Після підключення, iPhone при наведенні на фото буде пропонувати вам переклад. Така фішка є безкоштовною і дозволить вам без нервів та зайвих доплат орієнтуватися в будь-якій країні.

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