Застала гроза в горах — що робити туристам

Гроза в горах. Фото: Freepik

Гроза може застати всюди, проте в горах блискавка та грім є особливо небезпечними. Любителям активного відпочинку варто знати кілька правил безпеки, які можуть врятувати життя.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що робити, якщо грім і блискавка заскочили вас у горах.

Реклама

Читайте також:

Як уникнути небезпеки в горах

Найкраще планувати свої маршрути до обіду, адже саме в другій половині дня зростають шанси застати негоду. Якщо ви опинилися серед гір тоді, коли вже почала блимати блискавка, шукайте западину та групу низьких дерев. Уникайте вершин та самотніх дерев.

Краще перечекати негоду присівши, тримаючись за коліна. Перебувайте подалі від гірських струмків, адже вода — провідник струму.

Турист в горах. Фото: Freepik

Так само гарним провідником струму вважається і метал. Через це краще відкласти подалі речі з металевими деталями та відійти від квадроциклів чи велосипедів.

Нагадаємо, ми розповідали про те, де в Таїланді знімали третій сезон "Білого лотоса". Також стало відомо, коли відкриють оглядовий майданчик на Ратуші у Львові.