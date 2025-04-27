Застала гроза в горах — что делать туристам

Гроза в горах. Фото: Freepik

Гроза может застать везде, однако в горах молния и гром особенно опасны. Любителям активного отдыха стоит знать несколько правил безопасности, которые могут спасти жизнь.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что делать, если гром и молния застали вас в горах.

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Лучше всего планировать свои маршруты до обеда, ведь именно во второй половине дня возрастают шансы застать непогоду. Если вы оказались среди гор тогда, когда уже начала мигать молния, ищите впадину и группу низких деревьев. Избегайте вершин и одиноких деревьев.

Лучше переждать непогоду присев, держась за колени. Находитесь подальше от горных ручьев, ведь вода — проводник тока.

Турист в горах. Фото: Freepik

Так же хорошим проводником тока считается и металл. Поэтому лучше отложить подальше вещи с металлическими деталями и отойти от квадроциклов или велосипедов.

Напомним, мы рассказывали о том, где в Таиланде снимали третий сезон "Белого лотоса". Также стало известно, когда откроют смотровую площадку на Ратуше во Львове.