Що варто робити в кожній подорожі — поради туристам

Туристка досліджує нову країну. Фото: Freepik

Досвідчена мандрівниця Дженні Аддо розповіла, як отримати максимум користі з короткої відпустки. Вона поділилася цінною порадою для тих, хто зазвичай подорожує на вихідних.

Про це пише Daily Express.

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Мандрівниця порекомендувала під час відпустки взяти участь у "Прогулянці з гуру". Це безплатні пішохідні екскурсії, на яких ви зможете побачити більше цікавих локації, а також дізнатися, на що не варто витрачати свій час.

"Прогулянка з гуру" має бути першим пунктом у вашому маршруті. Екскурсія в основному розповість вам все найцікавіше про місце, в якому ви перебуваєте, ви зможете записати це і повернутися до нього, коли забажаєте", — зазначила вона.

Туристка у новій країні. Фото: Freepik

Продумана екскурсія залишить вам більше часу на відпочинок. Також вам не треба буде переживати через те, що ви пропустили щось важливе.

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