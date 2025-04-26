Що варто робити в кожній подорожі — поради туристам

Туристка розкрила, що варто зробити в будь-якому місті Європи
Досвідчена мандрівниця Дженні Аддо розповіла, як отримати максимум користі з короткої відпустки. Вона поділилася цінною порадою для тих, хто зазвичай подорожує на вихідних.
Про це пише Daily Express.
Що варто зробити під час короткої подорожі
Мандрівниця порекомендувала під час відпустки взяти участь у "Прогулянці з гуру". Це безплатні пішохідні екскурсії, на яких ви зможете побачити більше цікавих локації, а також дізнатися, на що не варто витрачати свій час.
"Прогулянка з гуру" має бути першим пунктом у вашому маршруті. Екскурсія в основному розповість вам все найцікавіше про місце, в якому ви перебуваєте, ви зможете записати це і повернутися до нього, коли забажаєте", — зазначила вона.
Продумана екскурсія залишить вам більше часу на відпочинок. Також вам не треба буде переживати через те, що ви пропустили щось важливе.
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