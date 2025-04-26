Что стоит делать в каждом путешествии — советы туристам

Туристка исследует новую страну. Фото: Freepik

Опытная путешественница Дженни Аддо рассказала, как извлечь максимум пользы из короткого отпуска. Она поделилась ценным советом для тех, кто обычно путешествует на выходных.

Об этом пишет Daily Express.

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Путешественница порекомендовала во время отпуска принять участие в "Прогулке с гуру". Это бесплатные пешеходные экскурсии, на которых вы сможете увидеть больше интересных локаций, а также узнать, на что не стоит тратить свое время.

"Прогулка с гуру" должна быть первым пунктом в вашем маршруте. Экскурсия в основном расскажет вам все самое интересное о месте, в котором вы находитесь, вы сможете записать это и вернуться к нему, когда пожелаете", — отметила она.

Туристка в новой стране. Фото: Freepik

Продуманная экскурсия оставит вам больше времени на отдых. Также вам не надо будет переживать из-за того, что вы пропустили что-то важное.

Напомним, мы рассказывали о том, где в Таиланде снимали третий сезон "Белого лотоса". Также мы писали, в каких странах мира больше всего заботятся о здоровье своих граждан.