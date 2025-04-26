Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Туризм arrow Туристка раскрыла, что стоит сделать в любом городе Европы arrow

Туристка раскрыла, что стоит сделать в любом городе Европы

26 апреля 2025 11:57
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Что стоит делать в каждом путешествии — советы туристам
Туристка исследует новую страну. Фото: Freepik
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Опытная путешественница Дженни Аддо рассказала, как извлечь максимум пользы из короткого отпуска. Она поделилась ценным советом для тех, кто обычно путешествует на выходных.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама
Читайте также:

Что стоит сделать во время короткого путешествия

Путешественница порекомендовала во время отпуска принять участие в "Прогулке с гуру". Это бесплатные пешеходные экскурсии, на которых вы сможете увидеть больше интересных локаций, а также узнать, на что не стоит тратить свое время.

"Прогулка с гуру" должна быть первым пунктом в вашем маршруте. Экскурсия в основном расскажет вам все самое интересное о месте, в котором вы находитесь, вы сможете записать это и вернуться к нему, когда пожелаете", — отметила она.

null
Туристка в новой стране. Фото: Freepik

Продуманная экскурсия оставит вам больше времени на отдых. Также вам не надо будет переживать из-за того, что вы пропустили что-то важное.

Напомним, мы рассказывали о том, где в Таиланде снимали третий сезон "Белого лотоса". Также мы писали, в каких странах мира больше всего заботятся о здоровье своих граждан.

путешествие Европа советы услуги туризм
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама