У травні відкриють оглядовий майданчик на Ратуші у Львові

Оглядовий майданчик на Ратуші. Фото: Суспільне Львів

Українці обожнюють Львів за його європейський дух вулиць та красиву архітектуру. З початку травня екскурсії місто стануть ще цікавішими, адже відкриють оглядовий майданчик на Ратуші.

Про це повідомив керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко в Facebook.

Реклама

Читайте також:

Коли відкриють оглядовий майданчик на Ратуші

"З 1 травня оглядовий майданчик Ратуші працюватиме щодня. Після довгої перерви через війну ми поступово повертаємо цю улюблену традицію для львів’ян і гостей міста", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що оглядовий майданчик працюватиме за таким графіком:

Пн–Пт: з 17:15 до 21:00

Сб–Нд: з 10:00 до 21:00.

Квитки для дорослих вартує 100 гривень, для дітей старше 7 років та студентів — 50 гривень. Для дітей до 6 років, родин українських захисників та ще декількох пільгових категорій громадян вхід вільний.

Охочі піднятися мають попередньо зареєструватися в Туристично-інформаційному центрі за адресою площа Ринок, 1.

Нагадаємо, які красиві локації в Україні можна відвідати цієї весни. Також ми писали, що Норвегія може запровадити туристичний збір вже цього літа.