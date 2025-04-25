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Стало известно, когда откроют башню Ратуши во Львове

25 апреля 2025 21:21
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
В мае откроют смотровую площадку на Ратуше во Львове
Смотровая площадка на Ратуше. Фото: Общественное Львов
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Украинцы обожают Львов за его европейский дух улиц и красивую архитектуру. С начала мая экскурсии по городу станут еще интереснее, ведь откроют смотровую площадку на Ратуше.

Об этом сообщил управляющий делами исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко в Facebook.

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"С 1 мая смотровая площадка Ратуши будет работать ежедневно. После долгого перерыва из-за войны мы постепенно возвращаем эту любимую традицию для львовян и гостей города", — говорится в сообщении.

Отмечается, что смотровая площадка будет работать по такому графику:

  • Пн-Пт: с 17:15 до 21:00
  • Сб-Вс: с 10:00 до 21:00.

Билеты для взрослых стоит 100 гривен, для детей старше 7 лет и студентов - 50 гривен. Для детей до 6 лет, семей украинских защитников и еще нескольких льготных категорий граждан вход свободный.

Желающие подняться должны предварительно зарегистрироваться в Туристическо-информационном центре по адресу площадь Рынок, 1.

Напомним, какие красивые локации в Украине можно посетить этой весной. Также мы писали, что Норвегия может ввести туристический сбор уже этим летом/

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