Норвегія планує ввести туристичний збір — що відомо

Краєвиди Норвегії. Фото: state.gov

Норвегія розглядає можливість введення туристичного податку. Країна, яка, за словами користувачів Tripadvisor, "по праву може претендувати на звання однієї з найкрасивіших країн світу", стикнулася зі складнощами через наплив туристів.

Про це пише Daily Express.

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У 2024 році в Норвегії спостерігався найбільший наплив туристів. За рік країну відвідало 38 мільйонів мандрівників.

Уряд Норвегії запропонував новий законопроєкт, який дозволить муніципалітетам запровадити 3% податок на ночівлю в готелях, кемпінгах та на короткострокову оренду житла.

Спочатку ставка збору була 5%, але через побоювання за доступність для туристів, її було зменшено до 3%.

У разі схвалення парламентом податок може бути запроваджений вже влітку 2025 року. Кошти з туристичних зборів спрямовуватимуться на проєкти, які покращують життя мандрівників. Зокрема, громадські туалети, утримання пішохідних доріжок та покращення вказівників.

Краєвиди Норвегії. Фото: kimkim.com

Податок не поширюватиметься на пасажирів круїзних лайнерів, тих, хто подорожує в автофургонах, а також на тих, хто відвідує популярні напрямки країни.

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