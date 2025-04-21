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Ще одна країна Європи планує запровадити збори для туристів

21 квітня 2025 11:47
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Норвегія планує ввести туристичний збір — що відомо
Краєвиди Норвегії. Фото: state.gov
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Норвегія розглядає можливість введення туристичного податку. Країна, яка, за словами користувачів Tripadvisor, "по праву може претендувати на звання однієї з найкрасивіших країн світу", стикнулася зі складнощами через наплив туристів.

Про це пише Daily Express.

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Норвегія планує ввести туристичний збір

У 2024 році в Норвегії спостерігався найбільший наплив туристів. За рік країну відвідало 38 мільйонів мандрівників.

Уряд Норвегії запропонував новий законопроєкт, який дозволить муніципалітетам запровадити 3% податок на ночівлю в готелях, кемпінгах та на короткострокову оренду житла.

Спочатку ставка збору була 5%, але через побоювання за доступність для туристів, її було зменшено до 3%. 

У разі схвалення парламентом податок може бути запроваджений вже влітку 2025 року. Кошти з туристичних зборів спрямовуватимуться на проєкти, які покращують життя мандрівників. Зокрема, громадські туалети, утримання пішохідних доріжок та покращення вказівників.

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Краєвиди Норвегії. Фото: kimkim.com

Податок не поширюватиметься на пасажирів круїзних лайнерів, тих, хто подорожує в автофургонах, а також на тих, хто відвідує популярні напрямки країни.

Нагадаємо, ми раніше розповідали, які речі не варто брати в ручну поклажу. Також ми писали, де в Карпатах покататися на гойдалках.

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