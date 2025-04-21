Норвегия планирует ввести туристический сбор — что известно

Пейзажи Норвегии. Фото: state.gov

Норвегия рассматривает возможность введения туристического налога. Страна, которая, по словам пользователей Tripadvisor, "по праву может претендовать на звание одной из самых красивых стран мира", столкнулась со сложностями из-за наплыва туристов.

Об этом пишет Daily Express.

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В 2024 году в Норвегии наблюдался самый большой наплыв туристов. За год страну посетило 38 миллионов путешественников.

Правительство Норвегии предложило новый законопроект, который позволит муниципалитетам ввести 3% налог на ночлег в отелях, кемпингах и на краткосрочную аренду жилья.

Сначала ставка сбора была 5%, но из-за опасений за доступность для туристов, она была уменьшена до 3%.

В случае одобрения парламентом налог может быть введен уже летом 2025 года. Средства с туристических сборов будут направляться на проекты, которые улучшают жизнь путешественников. В частности, общественные туалеты, содержание пешеходных дорожек и улучшение указателей.

Пейзажи Норвегии. Фото: kimkim.com

Налог не будет распространяться на пассажиров круизных лайнеров, тех, кто путешествует в автофургонах, а также на тех, кто посещает популярные направления страны.

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