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Еще одна страна Европы планирует ввести сборы для туристов

21 апреля 2025 11:47
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Норвегия планирует ввести туристический сбор — что известно
Пейзажи Норвегии. Фото: state.gov
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Норвегия рассматривает возможность введения туристического налога. Страна, которая, по словам пользователей Tripadvisor, "по праву может претендовать на звание одной из самых красивых стран мира", столкнулась со сложностями из-за наплыва туристов.

Об этом пишет Daily Express.

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Норвегия планирует ввести туристический сбор

В 2024 году в Норвегии наблюдался самый большой наплыв туристов. За год страну посетило 38 миллионов путешественников.

Правительство Норвегии предложило новый законопроект, который позволит муниципалитетам ввести 3% налог на ночлег в отелях, кемпингах и на краткосрочную аренду жилья.

Сначала ставка сбора была 5%, но из-за опасений за доступность для туристов, она была уменьшена до 3%.

В случае одобрения парламентом налог может быть введен уже летом 2025 года. Средства с туристических сборов будут направляться на проекты, которые улучшают жизнь путешественников. В частности, общественные туалеты, содержание пешеходных дорожек и улучшение указателей.

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Пейзажи Норвегии. Фото: kimkim.com

Налог не будет распространяться на пассажиров круизных лайнеров, тех, кто путешествует в автофургонах, а также на тех, кто посещает популярные направления страны.

Напомним, мы ранее рассказывали, какие вещи не стоит брать в ручную кладь. Также мы писали, где в Карпатах покататься на качелях.

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