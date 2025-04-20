Що не можна з собою брати в ручну поклажу — речі, які можуть конфіскувати

Туристка в аеропорту. Фото: Freepik

Туристичні експерти Fulton Umbrellas склали список речей, які може конфіскувати служба безпеки аеропорту. Про деякі з них ви навіть не замислювалися.

Про це пише Daily Express.

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М'який сир

М'які сири, такі як брі або камамбер, заборонені до перевезення, так само як і джеми, чатні, і навіть антипасти або оливки в олії та соуси. Всі ці продукти вважаються службою безпеки аеропорту "рідинами" і повинні бути здані в зареєстрований багаж, якщо їх кількість перевищує ліміт у 100 мл.

Парасольки

Складані парасольки дозволено перевозити як в ручній поклажі, так і в зареєстрованому багажі, але великі парасольки можуть нести ризик в екстремальних ситуаціях, тому їх краще запакувати в багажному відділенні.

Ножиці

Ви можете взяти з собою в літак невеликі ножиці, якщо розмір їх леза не перевищують 6 см. Проте обов'язково проконсультуйтеся з представниками вашої авіакомпанії, оскільки деякі з них мають більш суворі правила щодо гострих предметів.

Туристка чекає на свій літак з валізою. Фото: Freepik

Спортивне спорядження

Ракетки та киї можна перевозити в ручній поклажі, але все громіздке або таке, що може спричинити травми, наприклад, крикетні біти, ключки для гольфу або дротики, необхідно здати в багаж.

Кілки для наметів

Вони підпадають під категорію "гострі предмети" і не допускаються до перевезення в ручній поклажі. Щоб уникнути конфіскації, їх необхідно упакувати в багаж.

Нагадаємо, ми розповідали, в яких аеропортах найчастіше гублять речі. Також ми писали, де в Карпатах покататися на гойдалках.