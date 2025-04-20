Что нельзя с собой брать в ручную кладь - вещи, которые могут конфисковать

Туристка в аэропорту. Фото: Freepik

Туристические эксперты Fulton Umbrellas составили список вещей, которые может конфисковать служба безопасности аэропорта. О некоторых из них вы даже не задумывались.

Об этом пишет Daily Express.

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Мягкий сыр

Мягкие сыры, такие как бри или камамбер, запрещены к перевозке, так же как и джемы, чатни, и даже антипасты или оливки в масле и соусы. Все эти продукты считаются службой безопасности аэропорта "жидкостями" и должны быть сданы в зарегистрированный багаж, если их количество превышает лимит в 100 мл.

Зонтики

Складные зонтики разрешено перевозить как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже, но большие зонтики могут нести риск в экстремальных ситуациях, поэтому их лучше запаковать в багажном отделении.

Ножницы

Вы можете взять с собой в самолет небольшие ножницы, если размер их лезвия не превышают 6 см. Однако обязательно проконсультируйтесь с представителями вашей авиакомпании, поскольку некоторые из них имеют более строгие правила в отношении острых предметов.

Туристка ждет свой самолет с чемоданом. Фото: Freepik

Спортивное снаряжение

Ракетки и кии можно перевозить в ручной клади, но все громоздкое или такое, что может вызвать травмы, например, крикетные биты, клюшки для гольфа или дротики, необходимо сдать в багаж.

Колышки для палаток

Они подпадают под категорию "острые предметы" и не допускаются к перевозке в ручной клади. Чтобы избежать конфискации, их необходимо упаковать в багаж.

Напомним, мы рассказывали, в каких аэропортах чаще всего теряют вещи. Также мы писали, где в Карпатах покататься на качелях.