Аеропорти, в яких найчастіше гублять речі пасажирів — рейтинг

Пасажири в аеропорту. Фото: pixabay.com

Втрачений багаж може зіпсувати відпустку. Тому перед мандрівкою варто дізнатись, яким аеропортам не варто довіряти і слід бути обережнішим зі своєю валізою.

Про це пише Daily Mail.

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AirAdvisor дослідив 53 аеропорти по всьому світу, проаналізувавши кількість пасажирів, середню відстань від виходу на посадку (в хвилинах), пошук в Google за запитом "загублений багаж", погані відгуки і рейтинг аеропортів в Google.

Третє місце посів Міжнародний аеропорт Дубай. Він має найбільший пасажиропотік серед усіх аеропортів, що брали участь у дослідженні. На минулий рік пасажири залишили близько 5 000 запитів у Google щодо пошуку загубленого багажу та 37 поганих відгуків на Yelp.

Друге місце зайняв Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля. Аеропорт Парижа отримав 44 негативних відгуки на Yelp — найбільше серед усіх аеропортів, що брали участь в дослідженні. Окрім того, маршрут пасажира через аеропорт до зони видачі багажу займає 26 хвилин, що є антирекордом серед інших учасників.

Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля. Фото: flickr.com

Очолив список Лондонський аеропорт Хітроу. Він випереджає інших учасників у кількості пошукових запитів в Google щодо загубленого багажу.

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