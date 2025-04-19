Аеропорти, в яких найчастіше гублять речі пасажирів — рейтинг

Названо аеропорти, в яких найчастіше гублять багаж пасажирів
Втрачений багаж може зіпсувати відпустку. Тому перед мандрівкою варто дізнатись, яким аеропортам не варто довіряти і слід бути обережнішим зі своєю валізою.
Про це пише Daily Mail.
Які аеропорти краще уникати
AirAdvisor дослідив 53 аеропорти по всьому світу, проаналізувавши кількість пасажирів, середню відстань від виходу на посадку (в хвилинах), пошук в Google за запитом "загублений багаж", погані відгуки і рейтинг аеропортів в Google.
Третє місце посів Міжнародний аеропорт Дубай. Він має найбільший пасажиропотік серед усіх аеропортів, що брали участь у дослідженні. На минулий рік пасажири залишили близько 5 000 запитів у Google щодо пошуку загубленого багажу та 37 поганих відгуків на Yelp.
Друге місце зайняв Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля. Аеропорт Парижа отримав 44 негативних відгуки на Yelp — найбільше серед усіх аеропортів, що брали участь в дослідженні. Окрім того, маршрут пасажира через аеропорт до зони видачі багажу займає 26 хвилин, що є антирекордом серед інших учасників.
Очолив список Лондонський аеропорт Хітроу. Він випереджає інших учасників у кількості пошукових запитів в Google щодо загубленого багажу.
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