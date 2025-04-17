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Весна у Європі — топ-4 міста, які варто відвідати кожному

17 квітня 2025 06:17
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Які європейські міста варто відвідати цієї весни — поради туристам
Туристка подорожує Європою. Фото: Freepik
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Весна — чудовий час для подорожей не лише через теплу погоду. Це чудова можливість зекономити перед високим сезоном.

Тревел-блогерка sofia.rist в соцмережі TikTok розповіла, які країни Європи варто встигнути відвідати цієї весни.

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Де побувати в Європі цієї весни

Туристка радить відвідати столицю Португалії Лісабон. За її словами, місто вражає мальовничими вуличками, оглядовими майданчиками та смачними десертами. Туристи також будуть у захваті від палаців у передмісті та розкішного пляжу.

Дівчина також рекомендує цієї весни побувати на італійському озері Комо. Воно оточене красивим віллами та садами.

Третє місто — Барселона. Туристка впевнена, що вас вразить неймовірна архітектура і витвори Гауді. В місті багато неймовірних парків, палаців, галерей, а також можна поніжитися на сонячному пляжі.

Туристка також порадила помандрувати до іспанського Тенеріфе. Дівчина розповіла, що місто запам'ятається вам шикарними пляжами, оглядовими майданчиками із видом на океан, густими лісами, а також марсіанськими пейзажами.

Нагадаємо, редакція Новини.LIVE розповідала про унікальні місця України, які кожен має побачити на власні очі. Також ми писали про зручні люкси для молодят у літаку.

туристи Італія подорож Іспанія Європа
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