Какие европейские города стоит посетить этой весной - советы туристам

Туристка путешествует по Европе. Фото: Freepik

Весна — отличное время для путешествий не только из-за теплой погоды. Это прекрасная возможность сэкономить перед высоким сезоном.

Тревел-блогер sofia.rist в соцсети TikTok рассказала, какие страны Европы стоит успеть посетить этой весной.

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Где побывать в Европе этой весной

Туристка советует посетить столицу Португалии Лиссабон. По ее словам, город поражает живописными улочками, смотровыми площадками и вкусными десертами. Туристы также будут в восторге от дворцов в пригороде и роскошного пляжа.

Девушка также рекомендует этой весной побывать на итальянском озере Комо. Оно окружено красивым виллами и садами.

Третий город — Барселона. Туристка уверена, что вас поразит невероятная архитектура и произведения Гауди. В городе много невероятных парков, дворцов, галерей, а также можно понежиться на солнечном пляже.

Туристка также посоветовала попутешествовать в испанский Тенерифе. Девушка рассказала, что город запомнится вам шикарными пляжами, смотровыми площадками с видом на океан, густыми лесами, а также марсианскими пейзажами.

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