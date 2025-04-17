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Весна в Европе — топ-4 города, которые стоит посетить каждому

17 апреля 2025 06:17
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Какие европейские города стоит посетить этой весной - советы туристам
Туристка путешествует по Европе. Фото: Freepik
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Весна — отличное время для путешествий не только из-за теплой погоды. Это прекрасная возможность сэкономить перед высоким сезоном.

Тревел-блогер sofia.rist в соцсети TikTok рассказала, какие страны Европы стоит успеть посетить этой весной.

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Где побывать в Европе этой весной

Туристка советует посетить столицу Португалии Лиссабон. По ее словам, город поражает живописными улочками, смотровыми площадками и вкусными десертами. Туристы также будут в восторге от дворцов в пригороде и роскошного пляжа.

Девушка также рекомендует этой весной побывать на итальянском озере Комо. Оно окружено красивым виллами и садами.

Третий город — Барселона. Туристка уверена, что вас поразит невероятная архитектура и произведения Гауди. В городе много невероятных парков, дворцов, галерей, а также можно понежиться на солнечном пляже.

Туристка также посоветовала попутешествовать в испанский Тенерифе. Девушка рассказала, что город запомнится вам шикарными пляжами, смотровыми площадками с видом на океан, густыми лесами, а также марсианскими пейзажами.

Напомним, редакция Новини.LIVE рассказывала об уникальных местах Украины, которые каждый должен увидеть собственными глазами. Также мы писали об удобных люксах для молодоженов в самолете.

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