ТОП-5 місць в Україні, які буде цікаво відвідати туристам з авто

Мандрівниця п'є каву. Фото: Freepik

Авто відкриває нові можливості для тих, хто любить мандрувати. Весна — чудовий час, щоб зібрати родину, трохи їжі та намет, й вирушити на відкриття нових мальовничих куточків нашої країни.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які локації варто відвідати туристам зі своїм авто.

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Замок Любарта в Луцьку

Одна із візитівок Волині була будована у XV столітті. Цей замок зображений на 200-гривневій купюрі. Він складається із двох частин — Нижнього й Верхнього замку. Нижній погано зберігся до наших днів, проте туристи можуть насолодитися архітектурою Верхнього замку.

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Замок Любарта в Луцьку. Фото: wikipedia.org

Оптимістична гора в селі Королівка

Вона розташована в Тернопільській області. Це найдовша у світі печера, увійшла до Книги рекордів Гіннеса. Її довжина сягає 267 кілометрів. Печера утворилася більше 200 млн років тому. Гора має підземні озера, а її простори досі повністю не розвідані.

Оптимістична гора. Фото: myukraine.org.ua/

Село Суботів

Ця історична локація знаходиться в Черкаській області. Село є Батьківщиною гетьмана Богдана Хмельницького. Тут збереглася Іллінська церква, збудована за його наказом у 1653 році. В селі також розташована пам'ятка "Три криниці", вода якої має цілющі властивості.

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Село Суботів. Фото: travels.in.ua

Озеро "Синевир" на Закарпатті

Озеро вражає неймовірними краєвидами, адже розташоване у серці гір, на висоті 989 метрів над рівнем моря. Тут все облаштовано для затишку туристів — є затишні кафе з українською кухнею, крамнички з сувенірами та різні розваги для дітей.

Озеро "Синевир". Фото: wikipedia.org

Національний природний парк "Дністровський каньйон" на Тернопільщині

Він розташований поблизу міста Заліщики. Його довжина сягає 250 кілометрів. Тут кожен знайде собі місце до душі. На території парку розташовані старовинні замки, а любителі активного спорту можуть зайнятися рафтингом чи спуститися на каяках.

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Дністровський каньйон. Фото: wikipedia.org

Нагадаємо, ми розповідали, де в Києві вже зацвіли сакури. Також ми писали, що Норвегія може запровадити туристичний збір вже цього літа.

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