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Популярний пляж в Італії запустить додаток для бронювання місць

23 квітня 2025 17:18
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Місця на одному з пляжів Італії потрібно буде бронювати заздалегідь
Місце відпочинку на пляжі. Фото: Freepik
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Багато країн стикаються із негативними наслідками напливу туристів. Місцева влада запроваджує туристичні збори та інші заходи, щоб пороби цю проблему.

Про це пише Independent.

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Місця на пляжі Туерредда необхідно буде бронювати заздалегідь

Пляж Туерредда на південному краю Сардинії в Італії є улюбленим серед відпочивальників.

Він захищений від вітрів у бухті між двома мисами, завдяки чому температура повітря стабільно тепла, а море залишається спокійним. Пляж полюбили родини з маленькими дітьми та фанати підводного плавання.

Однак відвідати цей пляж стане не так просто, адже місцева влада планує запустити додаток для відвідувачів. Туристам буде необхідно заздалегідь бронювати собі місця. Застосунок буде організовувати потік людей, які хочуть позасмагати на пляжі Туерредда.

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Відпочинок на пляжі. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми раніше розповідали, які речі не варто брати в ручну поклажу. Також ми писали, де в Карпатах покататися на гойдалках.

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