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Популярный пляж в Италии запустит сервис для бронирования мест

23 апреля 2025 17:18
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Места на одном из пляжей Италии нужно будет бронировать заранее
Место отдыха на пляже. Фото: Freepik
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Многие страны сталкиваются с негативными последствиями наплыва туристов. Местные власти вводят туристические сборы и другие меры, чтобы поделать эту проблему.

Об этом пишет Independent.

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Места на пляже Туэрредда необходимо будет бронировать заранее

Пляж Туэрредда на южной оконечности Сардинии в Италии является излюбленным среди отдыхающих.

Он защищен от ветров в бухте между двумя мысами, благодаря чему температура воздуха стабильно теплая, а море остается спокойным. Пляж полюбили семьи с маленькими детьми и фанаты подводного плавания.

Однако посетить этот пляж станет не так просто, ведь местные власти планируют запустить приложение для посетителей. Туристам будет необходимо заранее бронировать себе места. Приложение будет организовывать поток людей, которые хотят позагорать на пляже Туэрредда.

Популярний пляж в Італії запустить додаток для бронювання місць - фото 1
Отдых на пляже. Фото: Freepik

Напомним, мы ранее рассказывали, какие вещи не стоит брать в ручную кладь. Также мы писали, где в Карпатах покататься на качелях.

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