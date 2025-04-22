Чим Львів вразив жителя Лондона

Турист із Лондона побував у Львові та описав свої враження
Британський журналіст Вінісіус Коста через 2,5 роки після початку повномасштабного вторгнення Росії наважився відвідати Україну. Чоловік розповів, що його найбільше вразило.
Про це пише Visit Ukraine.
Чим Україна вразила жителя Лондону
Він відвідав Львів. Журналіст був вражений кількістю церков та соборів в центрі міста. Чоловік також насолодився краєвидами Львову, піднявшись на Ратушу.
Чоловік був здивований тим, що українці у розпал війни живуть звичне, буденне життя. Львів'яни насолоджувалися кавою в кафе, гуляли у крамницях та парках, а дітки їхали на руках батьків в громадському транспорті.
Про війну в місті нагадує повітряна тривога, патріотичні плакати та військові у формі. Проте журналіст не очікував, що почувши сирену, львів'яни спокійно продовжуватимуть свої справи.
"Це їхня нова реальність", — зазначив Коста.
Мандрівник також був приємно вражений різноманіттям закладів та низькими цінами. За декілька днів на проживання та їжу він витратив всього 145 доларів. Журналіст побував у "Криївці" та "Львівській майстерні шоколаду".
"А на десерт я відвідав знамениту львівську майстерню шоколаду — п'ятиповерховий будинок у середньовічному стилі, де на верхньому поверсі можна випити гарячий шоколад з виглядом на міські шпилі", — поділився він.
Нагадаємо, ми раніше розповідали, які речі не варто брати в ручну поклажу. Також ми писали, що Норвегія може запровадити туристичний збір вже цього літа.
Читайте Новини.LIVE!