Чим Львів вразив жителя Лондона

Вулички Львова. Фото: Новини.LIVE

Британський журналіст Вінісіус Коста через 2,5 роки після початку повномасштабного вторгнення Росії наважився відвідати Україну. Чоловік розповів, що його найбільше вразило.

Про це пише Visit Ukraine.

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Він відвідав Львів. Журналіст був вражений кількістю церков та соборів в центрі міста. Чоловік також насолодився краєвидами Львову, піднявшись на Ратушу.

Чоловік був здивований тим, що українці у розпал війни живуть звичне, буденне життя. Львів'яни насолоджувалися кавою в кафе, гуляли у крамницях та парках, а дітки їхали на руках батьків в громадському транспорті.

Про війну в місті нагадує повітряна тривога, патріотичні плакати та військові у формі. Проте журналіст не очікував, що почувши сирену, львів'яни спокійно продовжуватимуть свої справи.

"Це їхня нова реальність", — зазначив Коста.

Мандрівник також був приємно вражений різноманіттям закладів та низькими цінами. За декілька днів на проживання та їжу він витратив всього 145 доларів. Журналіст побував у "Криївці" та "Львівській майстерні шоколаду".

Вулички Львова. Фото: Новини.LIVE

"А на десерт я відвідав знамениту львівську майстерню шоколаду — п'ятиповерховий будинок у середньовічному стилі, де на верхньому поверсі можна випити гарячий шоколад з виглядом на міські шпилі", — поділився він.

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