Чем Львов поразил жителя Лондона

Улицы Львова. Фото: Новини.LIVE

Британский журналист Винисиус Коста через 2,5 года после начала полномасштабного вторжения России решился посетить Украину. Мужчина рассказал, что его больше всего поразило.

Об этом пишет Visit Ukraine.

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Он посетил Львов. Журналист был поражен количеством церквей и соборов в центре города. Мужчина также насладился видами Львова, поднявшись на Ратушу.

Мужчина был удивлен тем, что украинцы в разгар войны живут привычную, будничную жизнь. Львовяне наслаждались кофе в кафе, гуляли в магазинах и парках, а дети ехали на руках родителей в общественном транспорте.

О войне в городе напоминает воздушная тревога, патриотические плакаты и военные в форме. Однако журналист не ожидал, что услышав сирену, львовяне спокойно будут продолжать свои дела.

"Это их новая реальность", — отметил Коста.

Путешественник также был приятно удивлен многообразием заведений и низкими ценами. За несколько дней на проживание и еду он потратил всего 145 долларов. Журналист побывал в "Крыивке" и "Львовской мастерской шоколада".

Улочки Львова. Фото: Новини.LIVE

"А на десерт я посетил знаменитую львовскую мастерскую шоколада — пятиэтажный дом в средневековом стиле, где на верхнем этаже можно выпить горячий шоколад с видом на городские шпили", — поделился он.

Напомним, мы ранее рассказывали, какие вещи не стоит брать в ручную кладь. Также мы писали, что Норвегия может ввести туристический сбор уже этим летом.