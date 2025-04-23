В Києві зацвіли сакури — фото

В столичному парку Кіото забуяли цвітом сакури — фото
Попри мінусову температуру у квітні, до столиці повернулася весна. В столичному парку "Кіото" розквітла найдовша в Україні алея сакур.
Відповідними кадрами поділився мешканець столиці у Facebook.
В Київ прийшла весна
На опублікованих кадрах дерева вкрилися рожевим та білим цвітом. Насолодитися цією красою можна лише протягом декількох тижнів. Варто поспішити, щоб пофотографуватися на тлі сакур та на повну вдихнути аромат весни.
Парк "Кіото" знаходиться між станціями метро "Чернігівська" та "Лісова". Він був заснований у 1972 році на знак дружби між Києвом та японським містом Кіото. Довжина алеї сакур в парку становить 987 метрів. Її також було внесено в "Книгу рекордів України".
Нагадаємо, ми розповідали, де відкриють найвищий міст у світі. Також ми писали, чому українці з усіх куточків країни їдуть подивитися сакури саме до Ужгорода.
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