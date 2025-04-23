В Києві зацвіли сакури — фото

Цвітіння сакур у Києві. Фото: facebook.com/people/Igor-Brovarskiy

Попри мінусову температуру у квітні, до столиці повернулася весна. В столичному парку "Кіото" розквітла найдовша в Україні алея сакур.

Відповідними кадрами поділився мешканець столиці у Facebook.

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На опублікованих кадрах дерева вкрилися рожевим та білим цвітом. Насолодитися цією красою можна лише протягом декількох тижнів. Варто поспішити, щоб пофотографуватися на тлі сакур та на повну вдихнути аромат весни.

Парк "Кіото" знаходиться між станціями метро "Чернігівська" та "Лісова". Він був заснований у 1972 році на знак дружби між Києвом та японським містом Кіото. Довжина алеї сакур в парку становить 987 метрів. Її також було внесено в "Книгу рекордів України".

Цвітіння сакур у Києві. Фото: facebook.com/people/Igor-Brovarskiy

Цвітіння сакур у парку Кіото. Фото: facebook.com/people/Igor-Brovarskiy

Весна в парку Кіото. Фото: facebook.com/people/Igor-Brovarskiy

Нагадаємо, ми розповідали, де відкриють найвищий міст у світі. Також ми писали, чому українці з усіх куточків країни їдуть подивитися сакури саме до Ужгорода.