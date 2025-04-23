В Киеве зацвели сакуры - фото

Цветение сакур в Киеве. Фото: facebook.com/people/Igor-Brovarskiy

Несмотря на минусовую температуру в апреле, в столицу вернулась весна. В столичном парке "Киото" расцвела самая длинная в Украине аллея сакур.

Соответствующими кадрами поделился житель столицы в Facebook.

Реклама

Читайте также:

В Киев пришла весна

На опубликованных кадрах деревья покрылись розовым и белым цветом. Насладиться этой красотой можно только в течение нескольких недель. Стоит поспешить, чтобы пофотографироваться на фоне сакур и на полную вдохнуть аромат весны.

Парк "Киото" находится между станциями метро "Черниговская" и "Лесная". Он был основан в 1972 году в знак дружбы между Киевом и японским городом Киото. Длина аллеи сакур в парке составляет 987 метров. Она также была внесена в "Книгу рекордов Украины".

Цветение сакур в Киеве. Фото: facebook.com/people/Igor-Brovarskiy

Цветение сакур в парке Киото. Фото: facebook.com/people/Igor-Brovarskiy

Весна в парке Киото. Фото: facebook.com/people/Igor-Brovarskiy

Напомним, мы рассказывали, где откроют самый высокий мост в мире. Также мы писали, почему украинцы со всех уголков страны едут посмотреть сакуры именно в Ужгород.