ТОП-5 мест в Украине, которые будет интересно посетить туристам с авто

Путешественница пьет кофе. Фото: Freepik

Авто открывает новые возможности для тех, кто любит путешествовать. Весна — отличное время, чтобы собрать семью, немного еды и палатку, и отправиться на открытие новых живописных уголков нашей страны.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие локации стоит посетить туристам со своим авто.

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Замок Любарта в Луцке

Одна из визитных карточек Волыни была построена в XV веке. Этот замок изображен на 200-гривневой купюре. Он состоит из двух частей - Нижнего и Верхнего замка. Нижний плохо сохранился до наших дней, однако туристы могут насладиться архитектурой Верхнего замка.

Замок Любарта в Луцке. Фото: wikipedia.org

Оптимистическая гора в селе Королевка

Она расположена в Тернопольской области. Это самая длинная в мире пещера, вошедшая в Книгу рекордов Гиннеса. Ее длина достигает 267 километров. Пещера образовалась более 200 млн лет назад. Гора имеет подземные озера, а ее просторы до сих пор полностью не разведаны.

Оптимистическая гора. Фото: myukraine.org.ua/

Село Субботов

Эта историческая локация находится в Черкасской области. Село является родиной гетмана Богдана Хмельницкого. Здесь сохранилась Ильинская церковь, построенная по его приказу в 1653 году. В селе также расположена достопримечательность "Три колодца", вода которой обладает целебными свойствами.

Село Субботов. Фото: travels.in.ua

Озеро "Синевир" на Закарпатье

Озеро поражает невероятными видами, ведь расположено в сердце гор, на высоте 989 метров над уровнем моря. Здесь все обустроено для уюта туристов — есть уютные кафе с украинской кухней, лавочки с сувенирами и различные развлечения для детей.

Озеро "Синевир". Фото: wikipedia.org

Национальный природный парк "Днестровский каньон" на Тернопольщине

Он расположен вблизи города Залещики. Его длина достигает 250 километров. Здесь каждый найдет себе место по душе. На территории парка расположены старинные замки, а любители активного спорта могут заняться рафтингом или спуститься на каяках.

Днестровский каньон. Фото: wikipedia.org

Напомним, мы рассказывали, где в Киеве уже зацвели сакуры. Также мы писали, что Норвегия может ввести туристический сбор уже этим летом.