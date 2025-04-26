Чому варто побувати в Брюгге — поради туристам

Канали бельгійського міста Брюгге. Фото: wikimedia.org

Брюгге — невелике бельгійське місто, яке стало популярним серед туристів після виходу однойменної стрічки. Воно вражає своєю автентичністю та архітектурою.

Про це розповіла тревел-блогерка Марія Шваб в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Чому варто побувати в Брюгге

Туристка порадила залишитися в місті на ночівлю, щоб дійсно відчути його особливу атмосферу. Її вразили в Брюгге спокійні канали з лебедями, камʼяні вулички, шоколадні крамниці, сирні лавки, середньовічні містки між вулицями, готичні церкви й місцеві паби зі смачним бельгійським пивом.

За її словами, загалом в місті панує спокій, а місцеві жителі нікуди не поспішають. Дівчина підкреслила, що насправді багато мандрівників недооцінюють Брюгге.

"Брюгге — це про починати ранок з шампанського і лосося, блукати вздовж каналів, загортати на нетуристичні вулички, гуляти в парку, кататися на човні, куштувати фламандську кухню і запивати бельгійським пивом", — написала Марія.

Вона попередила про те, що цінники в закладах доволі високі. Одна страва в середньому вам обійдеться в 25 євро.

Вона порекомендувала більш бюджетні ресторанчики зі смачною кухнею:

Brasserie De Schilder;

Fritbar;

Le Trappiste.

Нагадаємо, ми розповідали про незвичний готель-в'язницю в Південній Кореї. Також ми писали, де в Карпатах покататися на гойдалках.