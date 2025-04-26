Почему стоит побывать в Брюгге — советы туристам

Каналы бельгийского города Брюгге. Фото: wikimedia.org

Брюгге — небольшой бельгийский город, который стал популярным среди туристов после выхода одноименной ленты. Он поражает своей аутентичностью и архитектурой.

Об этом рассказала тревел-блогер Мария Шваб в Instagram.

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Туристка посоветовала остаться в городе на ночевку, чтобы действительно почувствовать его особую атмосферу. Ее поразили в Брюгге спокойные каналы с лебедями, каменные улочки, шоколадные лавки, сырные лавки, средневековые мостики между улицами, готические церкви и местные пабы с вкусным бельгийским пивом.

По ее словам, в целом в городе царит спокойствие, а местные жители никуда не спешат. Девушка подчеркнула, что на самом деле многие путешественники недооценивают Брюгге.

"Брюгге — это про начинать утро с шампанского и лосося, бродить вдоль каналов, заворачивать на нетуристические улочки, гулять в парке, кататься на лодке, пробовать фламандскую кухню и запивать бельгийским пивом", — написала Мария.

Она предупредила о том, что ценники в заведениях довольно высокие. Одно блюдо в среднем вам обойдется в 25 евро.

Она порекомендовала более бюджетные ресторанчики с вкусной кухней:

Brasserie De Schilder;

Fritbar;

Le Trappiste.

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