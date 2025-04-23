Як обрати інше місце в літаку Ryanair — поради туристам

Турист розповів, як без доплат обрати зручне місце в літаку
В літаках багатьох авіакомпанії замало простору між сидіннями, що дуже незручно під час довгих польотів. Експерт з подорожей поділився секретом, який допоможе вам без зайвих доплат отримати додатковий простір для ніг у літаку Ryanair.
Відповідне відео було опубліковано в TikTok.
Як зробити подорож в літаку більш комфортною
Щоб забронювати собі окреме місце в літаку Ryanair, вам необхідно сплатити додатковий збір. Система автоматично розподіляє місця, і вам можуть випасти незручні крісла, де мало простору між сидіннями. Проте турист показав, як безплатно змінити своє місце вже безпосередньо на борту літака.
Вам необхідно безпосередньо перед польотом зайти в додаток Ryanair і натиснути "керувати" у верхньому кутку, а потім — "змінити".
"Після цього з'являється список усіх вільних місць на рейсі. Я знаходжу пару місць, де нікого немає. В ідеалі — з додатковим простором для ніг у передній частині літака. І нахабно сідаю туди", — поділився чоловік.
Проте турист застеріг, що краще не займати місця у перших шести рядах, адже їх часто перевіряють стюардеси. За словами чоловіка, він подорожує таким чином вже кілька років, і до нього жодного разу не підходили бортпровідниці.
@robdidatiktok
We go again after the Great Mute of 2024 with an IMPORTANT UPDATE #ryanair #ryanairhack #airporthack #airporthacks #traveltiktok #travel #travelhacks #travelhack #flighthacks #fyp #viral♬ original sound - Rob Adcock
Нагадаємо, ми розповідали, чому Джей Ді Венс розлютив туристів у Римі. Також ми писали про мальовничі пагорби за 40 хвилин від Києва.
Читайте Новини.LIVE!