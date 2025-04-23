Як обрати інше місце в літаку Ryanair — поради туристам

Літак Ryanair. Фото: Ryanair.com

В літаках багатьох авіакомпанії замало простору між сидіннями, що дуже незручно під час довгих польотів. Експерт з подорожей поділився секретом, який допоможе вам без зайвих доплат отримати додатковий простір для ніг у літаку Ryanair.

Відповідне відео було опубліковано в TikTok.

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Щоб забронювати собі окреме місце в літаку Ryanair, вам необхідно сплатити додатковий збір. Система автоматично розподіляє місця, і вам можуть випасти незручні крісла, де мало простору між сидіннями. Проте турист показав, як безплатно змінити своє місце вже безпосередньо на борту літака.

Вам необхідно безпосередньо перед польотом зайти в додаток Ryanair і натиснути "керувати" у верхньому кутку, а потім — "змінити".

"Після цього з'являється список усіх вільних місць на рейсі. Я знаходжу пару місць, де нікого немає. В ідеалі — з додатковим простором для ніг у передній частині літака. І нахабно сідаю туди", — поділився чоловік.

Проте турист застеріг, що краще не займати місця у перших шести рядах, адже їх часто перевіряють стюардеси. За словами чоловіка, він подорожує таким чином вже кілька років, і до нього жодного разу не підходили бортпровідниці.

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