Скандал у Римі через Джей Ді Венса — що відомо

Колізей у Римі. Фото: Reuters

Під час візиту до Риму віцепрезидент США Джей Ді Венс планував відвідати Колізей, через що відому туристичну пам'ятку закривали на деякий час. Одна з туристичних компаній має намір поскаржитись на ситуацію до прокуратури столиці Італії.

Про це пише ANSA.

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Через можливий візит Венса пам'ятку закрили й сотні туристів були розчаровані тим, що їм не вдасться потрапити до Колізею.

В туристичній компанії Codacons заявили, що незаплановане закриття Колізею є серйозною неповагою до численних туристів, які придбали квитки та стояли в черзі до культурної пам'ятки.

Представники компанії повідомили, що спочатку подадуть скаргу до судових органів Капітолію із проханням розпочати розслідування цієї справи.

Колізей у Римі. Фото: Reuters

19 квітня Колізей посилено охоронявся для візиту сім'ї Венса, проте пройшла тільки його дружина Уша, в той час як американський віце-президент залишився на віллі "Таверна".

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