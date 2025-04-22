Скандал у Римі через Джей Ді Венса — що відомо

Не потрапили до Колізею — Джей Ді Венс розлютив туристів в Римі
Під час візиту до Риму віцепрезидент США Джей Ді Венс планував відвідати Колізей, через що відому туристичну пам'ятку закривали на деякий час. Одна з туристичних компаній має намір поскаржитись на ситуацію до прокуратури столиці Італії.
Про це пише ANSA.
Скандал у Римі
Через можливий візит Венса пам'ятку закрили й сотні туристів були розчаровані тим, що їм не вдасться потрапити до Колізею.
В туристичній компанії Codacons заявили, що незаплановане закриття Колізею є серйозною неповагою до численних туристів, які придбали квитки та стояли в черзі до культурної пам'ятки.
Представники компанії повідомили, що спочатку подадуть скаргу до судових органів Капітолію із проханням розпочати розслідування цієї справи.
19 квітня Колізей посилено охоронявся для візиту сім'ї Венса, проте пройшла тільки його дружина Уша, в той час як американський віце-президент залишився на віллі "Таверна".
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