Скандал в Риме из-за Джей Ди Венса - что известно

Не попали в Колизей — Джей Ди Вэнс разозлил туристов в Риме
Во время визита в Рим вице-президент США Джей Ди Вэнс планировал посетить Колизей, из-за чего известную туристическую достопримечательность закрывали на некоторое время. Одна из туристических компаний намерена пожаловаться на ситуацию в прокуратуру столицы Италии.
Об этом пишет ANSA.
Скандал в Риме
Из-за возможного визита Вэнса памятник закрыли и сотни туристов были разочарованы тем, что им не удастся попасть в Колизей.
В туристической компании Codacons заявили, что незапланированное закрытие Колизея является серьезным неуважением к многочисленным туристам, которые приобрели билеты и стояли в очереди к культурной достопримечательности.
Представители компании сообщили, что сначала подадут жалобу в судебные органы Капитолия с просьбой начать расследование этого дела.
19 апреля Колизей усиленно охранялся для визита семьи Вэнса, однако прошла только его жена Уша, в то время как американский вице-президент остался на вилле "Таверна".
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