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Не попали в Колизей — Джей Ди Вэнс разозлил туристов в Риме

22 апреля 2025 19:15
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Скандал в Риме из-за Джей Ди Венса - что известно
Колизей в Риме. Фото: Reuters
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Во время визита в Рим вице-президент США Джей Ди Вэнс планировал посетить Колизей, из-за чего известную туристическую достопримечательность закрывали на некоторое время. Одна из туристических компаний намерена пожаловаться на ситуацию в прокуратуру столицы Италии.

Об этом пишет ANSA.

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Из-за возможного визита Вэнса памятник закрыли и сотни туристов были разочарованы тем, что им не удастся попасть в Колизей.

В туристической компании Codacons заявили, что незапланированное закрытие Колизея является серьезным неуважением к многочисленным туристам, которые приобрели билеты и стояли в очереди к культурной достопримечательности.

Представители компании сообщили, что сначала подадут жалобу в судебные органы Капитолия с просьбой начать расследование этого дела.

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Колизей в Риме. Фото: Reuters

19 апреля Колизей усиленно охранялся для визита семьи Вэнса, однако прошла только его жена Уша, в то время как американский вице-президент остался на вилле "Таверна".

Напомним, мы рассказывали, что в Ужгороде наконец-то расцвели сакуры. Также мы писали, в каких аэропортах чаще всего теряют вещи.

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