Как выбрать другое место в самолете Ryanair - советы туристам

Самолет Ryanair. Фото: Ryanair.com

В самолетах многих авиакомпании мало пространства между сиденьями, что очень не удобно во время долгих полетов. Эксперт по путешествиям поделился секретом, поможет вам без лишних доплат получить дополнительное пространство для ног в самолете Ryanair.

Соответствующее видео было опубликовано в TikTok.

Реклама

Читайте также:

Как сделать путешествие в самолете более комфортным

Чтобы забронировать себе отдельное место в самолете Ryanair, вам необходимо оплатить дополнительный сбор. Система автоматически распределяет места и вам могут выпасть неудобные кресла, где мало пространства между сиденьями. Однако турист показал, как бесплатно изменить свое место уже непосредственно на борту самолета.

Вам необходимо непосредственно перед полетом зайти в приложение Ryanair и нажать "управлять" в верхнем углу, а затем - "изменить".

"После этого появляется список всех свободных мест на рейсе. Я нахожу пару мест, где никого нет. В идеале - с дополнительным пространством для ног в передней части самолета и нагло сажусь туда", — поделился мужчина.

Однако турист предостерег, что лучше не занимать места в первых шести рядах, ведь их часто проверяют стюардессы. По словам мужчины, он путешествует таким образом уже несколько лет, и к нему ни разу не подходили бортпроводницы.

Напомним, мы рассказывали, почему Джей Ди Вэнс разозлил туристов в Риме. Также мы писали о живописных холмах в 40 минутах от Киева.