Де знаходиться "Українська Швейцарія" — поради туристам

Турист показав "Українську Швейцарію" за 40 хвилин від Києва
Україна вражає своєю унікальною красивою природою. Тепла, весняна погода — найкращий час відкривати цікаві куточки рідної країни.
Користувач TikTok Вадим Грінько поділився координатами локації поблизу Києва, яку називають "Васильківськими Карпатами".
Чому варто побувати в "Українській Швейцарії"
Турист розповів, що у "Васильківських Карпатах" дуже мальовнича природа і зовсім немає людей. На пагорбах пасуться вівці та кози, яких можна погодувати.
Чоловік зізнався, що побував на цій локації на Великдень і цей період часу, за його словами, не є ідеальним для візиту. Він порадив приїжджати сюди в травні, коли схили пагорбів обростуть густою травою, а також вдягатися у зручний одяг.
Мандрівник поділився, що в 10 хвилинах від яру знаходиться невеличка ферма, вхід на яку вартує 250 гривень за весь день.
@vadymgrinko
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Нагадаємо, ми розповідали, де відкриють найвищий міст у світі. Також ми писали, де в Карпатах покататися на гойдалках.
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