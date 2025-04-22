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Турист показав "Українську Швейцарію" за 40 хвилин від Києва

22 квітня 2025 20:57
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Де знаходиться "Українська Швейцарія" — поради туристам
Васильківські Карпати. Фото: pomandrui.com.ua
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Україна вражає своєю унікальною красивою природою. Тепла, весняна погода — найкращий час відкривати цікаві куточки рідної країни.

Користувач TikTok Вадим Грінько поділився координатами локації поблизу Києва, яку називають "Васильківськими Карпатами".

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Турист розповів, що у "Васильківських Карпатах" дуже мальовнича природа і зовсім немає людей. На пагорбах пасуться вівці та кози, яких можна погодувати.

Чоловік зізнався, що побував на цій локації на Великдень і цей період часу, за його словами, не є ідеальним для візиту. Він порадив приїжджати сюди в травні, коли схили пагорбів обростуть густою травою, а також вдягатися у зручний одяг.

Мандрівник поділився, що в 10 хвилинах від яру знаходиться невеличка ферма, вхід на яку вартує 250 гривень за весь день.

@vadymgrinko

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Нагадаємо, ми розповідали, де відкриють найвищий міст у світі. Також ми писали, де в Карпатах покататися на гойдалках.

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