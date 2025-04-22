Где находится "Украинская Швейцария" - советы туристам

Васильковские Карпаты. Фото: pomandrui.com.ua

Украина поражает своей уникальной красивой природой. Теплая, весенняя погода — лучшее время открывать интересные уголки родной страны.

Пользователь TikTok Вадим Гринько поделился координатами локации под Киевом, которую называют "Васильковскими Карпатами".

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Турист рассказал, что в "Васильковских Карпатах" очень живописная природа и совсем нет людей. На холмах пасутся овцы и козы, которых можно покормить.

Мужчина признался, что побывал на этой локации на Пасху и этот период времени, по его словам, не является идеальным для визита. Он посоветовал приезжать сюда в мае, когда склоны холмов обрастут густой травой, а также одеваться в удобную одежду.

Путешественник поделился, что в 10 минутах от оврага находится небольшая ферма, вход на которую стоит 250 гривен за весь день.

Напомним, мы рассказывали, где откроют самый высокий мост в мире. Также мы писали, где в Карпатах покататься на качелях.