Скільки коштує подорож до Франції у 2025 році

Туристка у Франції. Фото: Freepik

Франція — країна романтики, вишуканої кухні та красивої архітектури. Багато хто мріє побувати в цій країні, проте часто зупиняють, здавалося б, захмарні ціни.

Користувачка l.mariaa.a в TikTik розповіла, скільки витратила на поїздку до Парижу в 2025 році.

Реклама

Читайте також:

Витрати в Парижі

Дівчина розповіла, що дорога в обидва кінці їй обійшлася у 9000 гривень. Апартаменти на 3 ночі в хорошому районі, недалеко від вокзалу, коштували 624 євро (приблизно 30 тис. гривень) на трьох.

Середній чек в закладах становить 25-30 євро (приблизно 1200 гривень). За чотири дні туристка витратила на їжу близько 9 тис. гривень. Середній чек на таксі — 13 євро (приблизно 600 гривень), а на громадський транспорт — 2,5 євро (приблизно 100 гривень).

Дівчина також витратила кошти на сувеніри, шопінг та ночівлю в Варшаві. Загалом за подорож на 4 дні з України до Франції вона віддала 63 560 гривень.

Нагадаємо, ми розповідали, чим цікавий острів Пасхи. Також ми писали про секрети довголіття шведів.