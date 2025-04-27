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Весняна відпустка в Парижі — скільки коштує в 2025 році

27 квітня 2025 16:13
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Скільки коштує подорож до Франції у 2025 році
Туристка у Франції. Фото: Freepik
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Франція — країна романтики, вишуканої кухні та красивої архітектури. Багато хто мріє побувати в цій країні, проте часто зупиняють, здавалося б, захмарні ціни.

Користувачка l.mariaa.a в TikTik розповіла, скільки витратила на поїздку до Парижу в 2025 році.

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Витрати в Парижі

Дівчина розповіла, що дорога в обидва кінці їй обійшлася у 9000 гривень. Апартаменти на 3 ночі в хорошому районі,  недалеко від вокзалу, коштували 624 євро (приблизно 30 тис. гривень) на трьох.

Середній чек в закладах становить 25-30 євро (приблизно 1200 гривень). За чотири дні туристка витратила на їжу близько 9 тис. гривень. Середній чек на таксі — 13 євро (приблизно 600 гривень), а на громадський транспорт — 2,5 євро (приблизно 100 гривень).

Дівчина також витратила кошти на сувеніри, шопінг та ночівлю в Варшаві. Загалом за подорож на 4 дні з України до Франції вона віддала 63 560 гривень. 

Нагадаємо, ми розповідали, чим цікавий острів Пасхи.  Також ми писали про секрети довголіття шведів.

Франція подорож гроші Париж туризм
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