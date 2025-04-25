Острів на якому немає телефонного зв'язку — що відомо

Найвіддаленіший острів у світі, де навіть немає зв'язку
Якщо ви хочете кудись поїхати і відпочити від своїх девайсів, один з туристичних інфлюенсерів поділився цікавою локацією. Цей острів є настільки віддаленим, що на ньому немає телефонного зв'язку.
Про це пише Daily Express.
Чому варто відвідати острів Пасхи
Туристична інфлюенсерка поділилася своєю подорожжю на острів Пасхи. Це найбільш ізольоване місце на Землі, де проживає менше 7000 людей.
Острів розташований у південно-східній частині Тихого океану, приблизно за 3200 км від Чилі. Авіакомпанія LATAM Airlines здійснює рейси на цей віддалений острів один раз на день зі столиці Чилі Сантьяго.
Острів Пасхи відкрили в 1772 році, а в 1995 році ЮНЕСКО внесла його до списку об'єктів Всесвітньої спадщини.
Він доволі невеликий і на авто його можна повністю об'їхати за пів дня.
Візитівкою острова є величезні статуї Моаї, виготовлені вулканічного каменю. За повір'ям, вони символізують духів померлих предків.
На острові "майже немає мобільного зв'язку", але мандрівниця розповіла, що там є WiFi.
@celinelinarte
Can’t believe how remote this island was 🤯 Easter Island: things to know before you go! #easterisland #traveltok #travelguide♬ original sound - Celine Linarte
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