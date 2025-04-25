Острів на якому немає телефонного зв'язку — що відомо

Статуї Моаї на острові Пасхи. Фото: wikipedia.org

Якщо ви хочете кудись поїхати і відпочити від своїх девайсів, один з туристичних інфлюенсерів поділився цікавою локацією. Цей острів є настільки віддаленим, що на ньому немає телефонного зв'язку.

Про це пише Daily Express.

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Туристична інфлюенсерка поділилася своєю подорожжю на острів Пасхи. Це найбільш ізольоване місце на Землі, де проживає менше 7000 людей.

Острів розташований у південно-східній частині Тихого океану, приблизно за 3200 км від Чилі. Авіакомпанія LATAM Airlines здійснює рейси на цей віддалений острів один раз на день зі столиці Чилі Сантьяго.

Острів Пасхи відкрили в 1772 році, а в 1995 році ЮНЕСКО внесла його до списку об'єктів Всесвітньої спадщини.

Він доволі невеликий і на авто його можна повністю об'їхати за пів дня.

Візитівкою острова є величезні статуї Моаї, виготовлені вулканічного каменю. За повір'ям, вони символізують духів померлих предків.

На острові "майже немає мобільного зв'язку", але мандрівниця розповіла, що там є WiFi.

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