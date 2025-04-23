Чому в Китаї ніхто не хочу бути дружкою

Пара в Китаї одружилася. Фото: Сіньхуа

В Україні ледь не кожна дівчина мріє побувати дружкою на весіллі своєї кращої подруги, проте в Китаї цю роль недолюблюють. Справа в тому, що в країні надають великого значення традиціям, які для когось можуть стати справжнім випробуванням.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама

Читайте також:

Чому китайки не хочуть бути дружками

За давніми китайськими традиціями, друзі наречених вдягали весільні наряди, щоб захистити молодят у випадку, якщо на святі з'являться вбивці чи вороги. Нині традиція модернізувалася і дружка має вберегти наречену не від злих людей, а від алкоголю.

За звичаями, наречені мають випити чарку за кожного гостя на весіллі, і звичайно ж двоє людей не можуть випити таку кількість алкоголю. Їм на допомогу приходять свідок та дружка.

Наречена в Китаї. Фото: Freepik

Через надмірну кількість алкоголю дівчата часто труїлися. В країні є досить поширена практика, коли наречені платять гроші сторонній людині, яка зіграє їхню дружку. Сума варіюється від 100 до 1000 гривень. Цікаво, що таку послугу також надають агенції, які організовують свята.

Нагадаємо, ми розповідали, що в Ужгороді нарешті зацвіли сакури. Також ми писали про секрети довголіття шведів.