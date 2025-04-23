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В Китае девушки отказываются от роли свидетельницы — причина

23 апреля 2025 21:17
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Почему в Китае никто не хочет быть подружкой
Пара в Китае поженилась. Фото: Синьхуа
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

В Украине едва ли не каждая девушка мечтает побывать свидетельницей на свадьбе своей лучшей подруги, однако в Китае эту роль недолюбливают. Дело в том, что в стране придают большое значение традициям, которые для кого-то могут стать настоящим испытанием.

Об этом пишет Ukr.Media.

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По давним китайским традициям, друзья невест надевали свадебные наряды, чтобы защитить молодоженов в случае, если на празднике появятся убийцы или враги. Сейчас традиция модернизировалась и дружка должна уберечь невесту не от злых людей, а от алкоголя.

По обычаям, невесты должны выпить рюмку за каждого гостя на свадьбе, и конечно же два человека не могут выпить такое количество алкоголя. Им на помощь приходят свидетель и дружка.

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Невеста в Китае. Фото: Freepik

Из-за чрезмерного количества алкоголя девушки часто травились. В стране есть довольно распространенная практика, когда женихи платят деньги постороннему человеку, который сыграет их подружку. Сумма варьируется от 100 до 1000 гривен. Интересно, что такую услугу также предоставляют агентства, которые организуют праздники.

Напомним, мы рассказывали, что в Ужгороде наконец зацвели сакуры. Также мы писали о секретах долголетия шведов.

Китай традиции свадьба туризм невеста
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