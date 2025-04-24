Чому аеропорт може заборонити робити фото

Пасажира висадили з літака через фото — у чому причина
Пасажирів можуть висадити з літака, якщо вони порушать не надто очевидне правило. Зокрема, яке стосується фотографування на злітно-посадковій смузі.
Про це пише The Mirror US.
Що заборонено фотографувати під час посадки на літак
Мандрівник Джиммі Мітчелл був знятий з рейсу авіакомпанії Jetstar з Сіднея до Брісбена і деякий час мусив залишатися в терміналі аеропорту.
Чоловік дістав свій мобільний телефон, щоб швидко сфотографувати дружину й дітей, коли вони заходили на борт літака. Джиммі не знав, що під час заправки літака було попередження про заборону користуватися телефонами на злітно-посадковій смузі. Через порушення чоловіка висадили з літака.
Справа в тому, що зони безпеки та злітно-посадкові смуги аеропортів — це місця, де пасажирів просять ховати свої телефони.
Хоча закон не забороняє фотографувати в громадських місцях, аеропорти є приватними підприємствами, а отже, залишають за собою право забороняти фотографування. Зокрема, у зонах митного контролю зазвичай накладаються обмеження на фото та відео.
Авіакомпанія Jetstar пояснила, що використання телефонів на злітно-посадковій смузі заборонено, "оскільки це робочий простір". Працівники аеропорту нагадали клієнтам про це через гучномовці під час виходу на посадку.
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