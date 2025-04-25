Остров на котором нет телефонной связи - что известно

Статуи Моаи на острове Пасхи. Фото: wikipedia.org

Если вы хотите куда-то поехать и отдохнуть от своих девайсов, один из туристических инфлюенсеров поделился интересной локацией. Этот остров является настолько отдаленным, что на нем нет телефонной связи.

Об этом пишет Daily Express.

Реклама

Читайте также:

Почему стоит посетить остров Пасхи

Туристическая инфлюенсерка поделилась своим путешествием на остров Пасхи. Это самое изолированное место на Земле, где проживает менее 7000 человек.

Остров расположен в юго-восточной части Тихого океана, примерно в 3200 км от Чили. Авиакомпания LATAM Airlines осуществляет рейсы на этот отдаленный остров один раз в день из столицы Чили Сантьяго.

Остров Пасхи открыли в 1772 году, а в 1995 году ЮНЕСКО внесла его в список объектов Всемирного наследия.

Он довольно небольшой и на авто его можно полностью объехать за полдня.

Визитной карточкой острова являются огромные статуи Моаи, изготовленные из вулканического камня. По поверью, они символизируют духов умерших предков.

На острове "почти нет мобильной связи", но путешественница рассказала, что там есть WiFi.

Напомним, мы рассказывали, почему в Китае не любят быть дружкой. Также мы писали о секретах долголетия шведов.