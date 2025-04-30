Майские скидки в АТБ — какие продукты отдают украинцам на 47% дешевле

Продукты в АТБ. Фото: Google Maps

По случаю праздника или начала нового сезона многие украинские супермаркеты устанавливают скидки на востребованные товары. Некоторые продукты удается приобрести вдвое дешевле, что помогает потребителям экономить. Посетители АТБ могут воспользоваться актуальным акционным предложением в начале мая 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие товары в АТБ отдают со скидками до 47%.

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Большие скидки в АТБ

Сеть супермаркетов регулярно снижает цены на популярные товары, стимулируя продажи. Иногда к традиционным акционным предложениям добавляются ситуативные скидки, например, по случаю Пасхи. Но завершение праздника не означает, что экономия на продуктовом шопинге отменяется.

В период с 30 апреля по 6 мая украинцы могут воспользоваться скидками до -47%. Ассортимент акционных товаров включает мороженое, сладости, снеки, колбасные изделия, напитки, рыбу, а также множество непродовольственных изделий. Для посетителей АТБ установили такие сниженные цены:

мороженое — 29,90 грн вместо 56,50 грн (-47%);

кофе растворимый сублимированный — 229,90 грн вместо 413,40 грн (-44%);

кешью жареный — 53,90 грн вместо 90,40 грн (-40%);

колбаса — 303,99 грн вместо 506,99 грн (-40%);

майонез — 47,90 грн вместо 79,90 грн (-40%);

чипсы — 29,50 грн вместо 47,90 грн (-38%);

шоколад молочный — 148,90 грн вместо 238,90 грн (-37%);

сухие завтраки — 57,90 грн вместо 90,60 грн (-36%);

кетчуп — 17,90 грн вместо 27,90 грн (-35%);

чай — 59 грн вместо 90,90 грн (-35%).

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Это не единственные выгодные предложения от АТБ. Потребители могут получить сниженные цены благодаря акциям "Экономия", "Эксклюзивная скидка с Картой АТБ", "7 дней", "Дни Пива в АТБ", "Вина мира", "Эксклюзивные кофейные скидки от Jacobs!", "Магия Пасхи с Coca-Cola" и др.

Скидки в Сильпо и Варусе

Посетителям Сильпо также доступны выгодные цены по состоянию на 30 апреля. К примеру, сосиски из мяса птицы обойдутся потребителям в 54,99 грн вместо 109 грн (-50%), а сливочное масло 82% стоит всего 129,90 грн вместо 234 грн (-44%). Вдвое меньше удастся заплатить за виски (449 грн вместо 949 грн) и пиво (19,99 грн вместо 39,69 грн).

Варус предлагает украинцам колбаски с сыром за 149,90 грн вместо 269,90 грн (-44%), апельсины — за 99 грн вместо 149 грн (-33%), твердый сыр — за 249,90 грн вместо 349,90 грн (-29%) и листовое печенье с сахаром — за 48,60 грн вместо 74,90 грн (-35%).

Напомним, в Украине начался сезон шашлыков, поэтому не помешает узнать, сколько стоит отправиться на пикник. Мы узнали стоимость продуктов, а именно 2 кг мяса, 1 кг репчатого лука и специй для маринада. Но в расчет не вошла цена угля, дров и разжигателя.

Также мы писали, сколько стоят нефасованные куриные яйца в АТБ. Накануне Пасхи цены немного выросли, а после большого праздника начали падать. Эксперты предсказывали нисходящий тренд ввиду уменьшения бешеного апрельского спроса.