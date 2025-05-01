Цены на помидоры и огурцы — в каком супермаркете продают самые дешевые овощи

Помидоры и огурцы. Фото: Google Maps

Овощи зимой стоят заоблачно, поскольку супермаркеты закупают помидоры и огурцы за рубежом. Ближе к лету, когда появляется тепличный урожай, цены падают. Мы узнали, за сколько отдают сезонные овощи в популярных украинских магазинах в начале мая 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где купить бюджетные огурцы и помидоры в Украине.

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Сколько стоят огурцы

Согласно данным Минфина, гладкие огурцы продают ориентировочно за 79,60 грн/кг. Для сравнения, среднемесячная цена в апреле находилась на уровне 128,69 грн/кг, что свидетельствует о наступлении периода сезонного удешевления овощей. Мы проверили, за сколько отдают огурцы в разных супермаркетах Украины по состоянию на 1 мая, и получили такой результат:

Варус — от 49,90 до 99,90 грн/кг;

АТБ — 69,89 грн/кг (без скидки — 79,89 грн/кг);

Метро — от 69,90 до 83,10 грн/кг;

Новус — 79,99 грн/кг (без скидки — 99 грн/кг);

Сильпо — от 80 до 449 грн/кг.

В Варусе установили неплохие скидки на сезонные овощи. Гладкий огурец стоит 89,90 грн/кг, но цена недели почти вдвое меньше — 49,90 грн/кг. Другие сорта можно приобрести со скидками от 23% до 47%.

Цены на огурцы в Варусе. Фото: скриншот

Сколько стоят помидоры

Статистика Минфина утверждает, что красные помидоры продают по Украине в среднем за 96,16 грн/кг. По состоянию на апрель показатель находился на уровне 112,42 грн/кг. Зато сливку можно купить за 141,53 грн/кг, а розовые томаты — за 197,50 грн/кг. Чтобы не переплатить за овощи, мы узнали, в каких супермаркетах наиболее выгодные цены:

АТБ — 73,49 грн/кг (без скидки — 89,89 грн/кг);

Сильпо — от 90 до 429 грн/кг;

Варус — от 99,90 до 199,90 грн/кг;

Новус — от 99,99 до 299 грн/кг;

Метро — от 103,90 до 197,50 грн/кг.

Цены на помидоры в АТБ. Фото: скриншот

Как видно, наиболее привлекательные цены на сезонные овощи установили в АТБ. Эксперты предполагают, что с наступлением лета стоимость томатов и огурцов резко снизится, поскольку предложение на рынке пополнится отечественным урожаем. В августе 2024 года помидоры стоили 59 грн/кг, огурцы в июле отдавали за 57 грн/кг.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в АТБ предложили большие скидки на востребованные товары по случаю наступления майских праздников. Украинцы могут приобрести почти вдвое дешевле сладости, мороженое, колбасные изделия, кофе/чай и др. Но нужно успеть, пока акционную стоимость не отменили.

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