Ціни на лимони злетіли до неба — в якому супермаркеті шукати дешевше

Товари в супермаркеті. Фото: Google Maps

За березень-квітень 2025 року в Україні різко подорожчав затребуваний фрукт. Ціни в супермаркетах виросли на десятки гривень, що стало несподіванкою для багатьох. Мова про лимони, які буквально за два місяці стали коштувати на 33% більше. Ми дізналися, в яких супермаркетах вдасться знайти бюджетні фрукти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують лимони у травні 2025 року та де купити дешевше.

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Ціни на лимони в супермаркетах

Згідно з даними Мінфіну, середня вартість 1 кілограму лимонів на початку травня становить 146,45 грн. Для порівняння, у квітні показник перебував на рівні 111 грн/кг, у березні — 98 грн/кг. Отже дорожчання за кілька місяців склало понад 33%.

Ми перевірили, за скільки віддають плоди в різних супермаркетах України, щоб знайти найбільш вигідні пропозиції. Отримали такий результат станом на 2 травня 2025 року:

Сільпо — від 59,90 до 149 грн/кг;

Фора — 99,80 грн/кг;

АТБ — 99,89 грн/кг;

Варус — від 99,90 до 359,80 грн/кг;

Метро — від 114,30 до 134 грн/кг;

Новус — від 129 до 139 грн/кг;

Fruit Time — від 150,30 до 169,50 грн/кг.

Ціни на лимони в Сільпо. Фото: скриншот

Як видно, в деяких супермаркетах українці можуть придбати бюджетні лимони. Хоча ціни набагато вищі, ніж в аналогічний період 2024-го. Рік тому 1 кілограм плодів віддавали за 80 грн, у травні 2023-му фрукти коштували орієнтовно 66 грн/кг.

Постає питання, що вплинуло на вартість продукту. Оскільки всі лимони імпортуються з-за кордону, то фактор дорожчання логістики очевидний. Але набагато сильніше вдарила по цінам ситуативна проблема. На початку квітня довелося призупинити експорт із Туреччини через несприятливу погоду в районах збору.

В деякі частини країни прийшла холодна погода, місцями тримались заморозки. Через негаразди з імпортом лимони могли взагалі зникнути з полиць магазинів. Зрозуміло, що дефіцит продукту одразу відобразився на цінниках.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям запропонували знижки до 47% в АТБ. Споживачі можуть придбати популярні товари майже вдвічі дешевше. Акція діє на морозиво, солодощі, каву/чай, снеки, ковбасні вироби тощо. Необхідно встигнути купити продукти до 6 травня.

Також ми писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в супермаркетах. Після Великодня вартість продукту знизилася, в АТБ нефасовані яйця подешевшали до 4,51 грн/шт. Експерти прогнозують подальше падіння вартості у травні 2025 року.