Цены на лимоны взлетели до неба — в каком супермаркете искать дешевле

Товары в супермаркете. Фото: Google Maps

За март-апрель 2025 года в Украине резко подорожал востребованный фрукт. Цены в супермаркетах выросли на десятки гривен, что стало неожиданностью для многих. Речь о лимонах, которые буквально за два месяца начали стоить на 33% больше. Мы узнали, в каких супермаркетах удастся найти бюджетные фрукты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят лимоны в мае 2025 года и где купить дешевле.

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Цены на лимоны в супермаркетах

Согласно данным Минфина, средняя стоимость 1 килограмма лимонов в начале мая составляет 146,45 грн. Для сравнения, в апреле показатель находился на уровне 111 грн/кг, в марте — 98 грн/кг. Так что подорожание за несколько месяцев составило более 33%.

Мы проверили, за сколько отдают плоды в разных супермаркетах Украины, чтобы найти наиболее выгодные предложения. Получили такой результат по состоянию на 2 мая 2025 года:

Сильпо — от 59,90 до 149 грн/кг;

Фора — 99,80 грн/кг;

АТБ — 99,89 грн/кг;

Варус — от 99,90 до 359,80 грн/кг;

Метро — от 114,30 до 134 грн/кг;

Новус — от 129 до 139 грн/кг;

Fruit Time — от 150,30 до 169,50 грн/кг.

Цены на лимоны в Сильпо. Фото: скриншот

Как видно, в некоторых супермаркетах украинцы могут приобрести бюджетные лимоны. Хотя цены намного выше, чем в аналогичный период 2024-го. Год назад 1 килограмм плодов отдавали за 80 грн, в мае 2023-го фрукты стоили ориентировочно 66 грн/кг.

Возникает вопрос, что повлияло на стоимость продукта. Поскольку все лимоны импортируются из-за рубежа, то фактор удорожания логистики очевиден. Но гораздо сильнее ударила по ценам ситуативная проблема. В начале апреля пришлось приостановить экспорт из Турции из-за неблагоприятной погоды в районах сбора.

В некоторые части страны пришла холодная погода, местами держались заморозки. Из-за проблем с импортом лимоны могли вообще исчезнуть с полок магазинов. Понятно, что дефицит продукта сразу отразился на ценниках.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам предложили скидки до 47% в АТБ. Потребители могут приобрести популярные товары почти вдвое дешевле. Акция действует на мороженое, сладости, кофе/чай, снеки, колбасные изделия и тому подобное. Необходимо успеть купить продукты до 6 мая.

Также мы писали, что происходит с ценами на куриные яйца в супермаркетах. После Пасхи стоимость продукта снизилась, в АТБ нефасованные яйца подешевели до 4,51 грн/шт. Эксперты прогнозируют дальнейшее падение стоимости в мае 2025 года.