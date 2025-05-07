Клубника, голубика и малина — что происходит с ценами на ягоды в супермаркетах (фото)

Ягоды в супермаркете Украины. Фото: Новини.LIVE

В конце весны потребительский рынок традиционно привлекает покупателей сезонными ягодами — клубникой, малиной и голубикой. Украинцы могут приобрести их в супермаркетах, но цены немного "кусаются", поскольку ассортимент пополняют в основном импортной продукцией.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит 1 килограмм ягод в разных супермаркетах Украины.

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Цены на клубнику

Согласно данным Минфина, клубнику продают в среднем по 299 грн/кг. Для сравнения, в феврале показатель находился на уровне 549 грн/кг, следовательно ягода подешевела на 45%. Популярные сети установили разные цены, поэтому украинцам удастся или сэкономить, или переплатить. По состоянию на 7 мая 2025 года 1 кг клубники стоит:

Варус — 239,90 грн/кг (без скидки — 299,90 грн/кг);

Сильпо — от 287,70 до 549 грн/кг;

Новус — 398 грн/кг;

Метро — 399,90 грн/кг;

Fruit Time — 423,80 грн/кг.

Клубника и другие ягоды в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Высокую цену легко объяснить. В основном клубнику импортируют из-за границы, поэтому на показатели в супермаркетах влияет стоимость логистики, курс валюты, расходы на топливо и тому подобное. Ягоды местного выращивания стоят дешевле: на Закарпатье 1 кг отдают в среднем за 120-150 грн.

Цены на малину

Этот сладкий продукт стоит гораздо дороже, чем клубника. Малину считают одной из самых сложных ягодных культур с точки зрения организации качественного сбора, послеуборочной доработки, логистики. Технологии производства на широкий рынок требуют немаленьких инвестиций, поэтому неудивительно, что стоимость ягоды способна шокировать неподготовленных покупателей.

Мы узнали, за сколько продают малину в разных супермаркетах Украины по состоянию на 7 мая:

Новус — 199 грн/100 г (без скидки — 359 грн) или 219 грн/300 г;

Сильпо — 399,90 грн/100 г;

Метро — 415,90 грн/125 г;

Fruit Time — 423,75грн/150 г.

Голубика и малина в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Цены на голубику

Еще одна популярная в Украине ягодная культура. Ее часто путают с черникой из-за похожего внешнего вида. Благодаря уникальному комплексу витаминов голубика достаточно востребована на потребительском рынке, но и дорогая. По состоянию на первую половину мая 2025 года стоимость ягоды находится на таком уровне:

Сильпо — от 99,90 грн/100 г до 849 грн/500 г;

АТБ — 119,80 грн/125 г;

Метро — от 124,59 грн/125 г до 759,90 грн/кг;

Фора — 129,90 грн/125 г;

Fruit Time — 155,38 грн/125 г;

Варус — 189,90 грн/125 г;

Новус — 199 грн/125 г.

Стоимость голубики традиционно высокая, поскольку ее очень трудно собирать. Ягода растет в холодном умеренном климате, поэтому ее в основном выращивают на искусственных плантациях.

Напомним, в Сильпо установили большие скидки на множество востребованных товаров. Украинцы могут приобрести мороженое, колбасу, сыр, пиво, сладости и т.д. на 40-65% дешевле. Однако акция будет действовать временно, поэтому необходимо поспешить в супермаркет за продуктами.

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