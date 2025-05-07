Неочікувані ціни в Сільпо — які продукти віддають зі знижками до 65%

Сільпо в Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Вигідні знижки на затребувані товари, якими регулярно радують споживачів різні супермаркети, допомагають українцям економити на продуктовому шопінгу. Відвідувачам Сільпо запропонували актуальні акції, завдяки яким можна зберегти понад половину суми.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які продукти віддають у Сільпо зі знижками до 65%.

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Великі знижки в Сільпо

Мережа супермаркетів встановила для українців дуже приємні знижки, аби стимулювати продажі та, як варіант, звільнити полиці для нового асортименту. Набагато дешевше у середу, 7 травня, віддають ковбасні вироби, морозиво, вершкове масло, шоколад, слабоалкогольні напої, консервацію тощо. Відвідувачам Сільпо знизили ціни на такі товари:

ковбаски — 39,99 грн замість 115 грн (-65%);

сосиски — 99 грн замість 234 грн (-58%);

форель слабосолена, нарізка — 99 грн замість 224 грн (-56%);

морозиво — 129 грн замість 279 грн (-54%);

пиво світле — 89,99 грн замість 179 грн (-50%);

хамон — 169 грн замість 309 грн (-45%);

фісташки смажені солоні — 199 грн замість 359 грн (-45%);

сир 45% — 29,90 грн замість 51,90 грн (-42%);

шоколад молочний з нугою — 69,99 грн замість 117 грн (-40%);

масло вершкове 82% — 119,90 грн замість 199 грн (-40%).

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Знижки на продукти в Сільпо. Фото: скриншот

Вигідні знижки в АТБ

В інших популярних супермаркетах України також регулярно встановлюють непогані знижки на затребувану продукцію. Наприклад, з 7 по 13 травня в АТБ знизили ціни до 53% на морозиво, солодощі, каву тощо.

Також споживачам вдасться зекономити на вафлях — 5,70 грн замість 10,30 грн (-44%), пельменях з м'ясом індички — 104,90 грн замість 177,60 грн (-40%) і ковбасі — 88,90 грн замість 148,40 грн (-40%).

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні значно подорожчали лимони. В супермаркетах вони коштують на 33% дорожче, ніж у березні-квітні 2025 року. Це пов’язано з труднощами імпорту лимонів із Туреччини, яка призупинила поставки через складні погодні умови.

Також ми писали, що сталося з цінами на курячі яйця. Супермаркети переписали вартість продукту, підлаштовуючись під загальноекономічні тренди. Порівняно з квітнем, середня ціна за упаковку впала орієнтовно на 5 грн.