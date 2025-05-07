Неожиданные цены в Сильпо — какие продукты отдают со скидками до 65%

Сильпо в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Выгодные скидки на востребованные товары, которыми регулярно радуют потребителей различные супермаркеты, помогают украинцам экономить на продуктовом шопинге. Посетителям Сильпо предложили актуальные акции, благодаря которым можно сохранить более половины суммы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие продукты отдают в Сильпо со скидками до 65%.

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Большие скидки в Сильпо

Сеть супермаркетов установила для украинцев очень приятные скидки, дабы стимулировать продажи и, как вариант, освободить полки для нового ассортимента. Гораздо дешевле в среду, 7 мая, отдают колбасные изделия, мороженое, сливочное масло, шоколад, слабоалкогольные напитки, консервацию и тому подобное. Посетителям Сильпо снизили цены на такие товары:

колбаски — 39,99 грн вместо 115 грн (-65%);

сосиски — 99 грн вместо 234 грн (-58%);

форель слабосоленая, нарезка — 99 грн вместо 224 грн (-56%);

мороженое — 129 грн вместо 279 грн (-54%);

пиво светлое — 89,99 грн вместо 179 грн (-50%);

хамон — 169 грн вместо 309 грн (-45%);

фисташки жареные соленые — 199 грн вместо 359 грн (-45%);

сыр 45% — 29,90 грн вместо 51,90 грн (-42%);

шоколад молочный с нугой — 69,99 грн вместо 117 грн (-40%);

масло сливочное 82% — 119,90 грн вместо 199 грн (-40%).

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Скидки на продукты в Сильпо. Фото: скриншот

Выгодные скидки в АТБ

В других популярных супермаркетах Украины также регулярно устанавливают неплохие скидки на востребованную продукцию. Например, с 7 по 13 мая в АТБ снизили цены до 53% на мороженое, сладости, кофе и тому подобное.

Также потребителям удастся сэкономить на вафлях — 5,70 грн вместо 10,30 грн (-44%), пельменях с мясом индейки — 104,90 грн вместо 177,60 грн (-40%) и колбасе — 88,90 грн вместо 148,40 грн (-40%).

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Напомним, в Украине значительно подорожали лимоны. В супермаркетах они стоят на 33% дороже, чем в марте-апреле 2025 года. Это связано с трудностями импорта лимонов из Турции, которая приостановила поставки из-за сложных погодных условий.

Также мы писали, что произошло с ценами на куриные яйца. Супермаркеты переписали стоимость продукта, подстраиваясь под общеэкономические тренды. По сравнению с апрелем, средняя цена за упаковку упала ориентировочно на 5 грн.