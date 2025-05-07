Подорожі Укрзалізницею — як дешевше купити квитки на поїзд у 2025 році

Пасажири в поїзді. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Залізничний транспорт залишається одним з найпопулярніших варіантів для поїздок Україною. Однак в умовах постійного зростання цін набуває особливої актуальності питання економії під час купівлі квитків.

Новини.LIVE розповідають, як придбати квитки на поїзди за вигіднішою ціною.

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Національний перевізник АТ "Укрзалізниця" пропонує програму лояльності для пасажирів швидкісних поїздів "Інтерсіті+" та "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні. Зокрема, такі потяги курсують між столицею та великими містами України, як от Харків, Дніпро, Вінниця, Львів, Чернігів, Луцьк, Ужгород тощо. Тож у пасажирів є три варіанти, щоб придбати квитки дешевше.

Завчасна купівля

Купуючи квиток на "Інтерсіті+" першого класу за 20-15 діб до дати відправлення поїзда, можна зекономити 10%. Тоді як більш пізня покупка обійдеться дорожче:

за 2-4 доби — на 10% від вартості квитка;

за 1 добу — додається 15%.

Зауважимо, що зниження або підвищення вартості нараховується на плацкартну частину квитка.

Вигідні дні

У дні тижня, коли громадяни активно купують квитки, Укрзалізниця підвищує їхню вартість. Тому за можливості краще планувати поїздки на "дешеві" дні:

вівторок — знижка 10-15%;

середа — 10%;

четвер — 10%

субота — 10%.

Знижка нараховується на повну вартість квитка.

"Туди-Зворотно"

10% від вартості квитків можна зекономити, купуючи їх в обидва напрямки. Така знижка діє для поїздів "Інтерсіті+" 1 та 2 класів.

Усі знижки на потяги "Інтерсіті+" діють одночасно та можуть сумуватися.

Де краще купувати квитки на поїзд

Найпопулярнішим способом купівлі квитків на поїзди є сайт Укрзалізниці. Крім того, квитки можна придбати:

в застосунку УЗ;

в касах Укрзалізниці;

в застосунку Приват24;

сервіси Tickets.ua, Proizd.ua та ін.

На деяких вокзалах в Україні встановлені автоматичні каси для придбання залізничних квитків. Вони підтримують оплату банківськими картами, що робить їх зручним варіантом для пасажирів, які прагнуть скоротити час на покупку квитка.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця вперше в історії незалежної України отримала нові плацкартні вагони. Вже найближчим часом вони поповнять склад двогрупного поїзда 22/21-104/103 Львів — Харків, Краматорськ.

Також дізнавайтеся, скільки коштують послуги перевезення авто Укрзалізницею.