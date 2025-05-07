Путешествия Укрзализныцей — как дешевле купить билеты на поезд в 2025 году

Пассажиры в поезде. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Железнодорожный транспорт остается одним из самых популярных вариантов для поездок по Украине. Однако в условиях постоянного роста цен приобретает особую актуальность вопрос экономии при покупке билетов.

Новини.LIVE рассказывают, как приобрести билеты на поезда по более выгодной цене.

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Национальный перевозчик АО "Укрзализныця" предлагает программу лояльности для пассажиров скоростных поездов "Интерсити+" и "Интерсити" во внутреннем сообщении. В частности такие поезда курсируют между столицей и крупными городами Украины, такими как Харьков, Днепр, Винница, Львов, Чернигов, Луцк, Ужгород и др. Поэтому у пассажиров есть три варианта, чтобы приобрести билеты дешевле.

Заблаговременная покупка

Покупая билет на "Интерсити+" первого класса за 20-15 суток до даты отправления поезда, можно сэкономить 10%. Тогда как более поздняя покупка обойдется дороже:

за 2-4 суток — на 10% от стоимости билета;

за 1 сутки — добавляется 15%.

Заметим, что снижение или повышение стоимости начисляется на плацкартную часть билета.

Выгодные дни

В дни недели, когда граждане активно покупают билеты, Укрзализныця повышает их стоимость. Поэтому по возможности лучше планировать поездки на "дешевые" дни:

вторник — скидка 10-15%;

среда — 10%;

четверг — 10%

суббота — 10%.

Скидка начисляется на полную стоимость билета.

"Туда-обратно"

10% от стоимости билетов можно сэкономить, покупая их в оба направления. Такая скидка действует для поездов "Интерсити+" 1 и 2 классов.

Все скидки на поезда "Интерсити+" действуют одновременно и могут суммироваться.

Где лучше покупать билеты на поезд

Самым популярным способом покупки билетов на поезда является сайт Укрзализныци. Кроме того, билеты можно приобрести:

в приложении УЗ;

в кассах Укрзализныци;

в приложении Приват24;

сервисы Tickets.ua, Proizd.ua и др.

На некоторых вокзалах в Украине установлены автоматические кассы для приобретения железнодорожных билетов. Они поддерживают оплату банковскими картами, что делает их удобным вариантом для пассажиров, которые стремятся сократить время на покупку билета.

Ранее мы писали, что Укрзализныця впервые в истории независимой Украины получила новые плацкартные вагоны. Уже в ближайшее время они пополнят состав двухгруппового поезда 22/21-104/103 Львов — Харьков, Краматорск.

Также узнавайте, сколько стоят услуги перевозки авто Укрзализныцей.