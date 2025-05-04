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Укрзалізниця вперше отримала нові плацкартні вагони — фото

4 травня 2025 17:11
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Поїзда 22/21-104/103 Львів – Харків, Краматорськ поповнився новими вагонами плацкарт
Потяг Укрзалізниці. Фото: https://t.me/UkrzalInfo
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Укрзалізниця вперше в історії незалежної України отримала нові плацкартні вагони. Вже цими вихідними вони поповнять склад двогрупного поїзда 22/21-104/103 Львів — Харків, Краматорськ.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

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В компанії зазначили, що поповнили рухомий склад потягу 22/21-104/103 шістьма новими плацкартними вагонами на 58 місць кожен. Вони були побудовані Крюківським вагонобудівним заводом завдяки підтримці прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, команди уряду та Мінрозвитку. 

В УЗ повідомили, що полички отримали бокові спинки, а також спеціальні перегородки. Вагони обладнали кондиціонерами, вакуумними туалетами та сповивальними столиками. Також під нижніми поличками було виділено окреме місце для негабаритної ручної поклажі.

Біля кожного місця пасажира є розетки з USB та Type-С, а також трирежимні індивідуальні світильники. 

"Інтер'єр вагонів став помітно світлішим за рахунок нової обивки, а також покращеного керованого освітлення салону", — йдеться в повідомленні.

Укрзалізниця вперше отримала нові плацкартні вагони — фото - фото 1
Новий вагон плацкарт УЗ. Фото: t.me/UkrzalInfo
Укрзалізниця вперше отримала нові плацкартні вагони — фото - фото 2
Місця в новому вагоні плацкарті УЗ. Фото: t.me/UkrzalInfo
Укрзалізниця вперше отримала нові плацкартні вагони — фото - фото 3
Розетки в новому вагоні плацкарті УЗ. Фото: t.me/UkrzalInfo
Укрзалізниця вперше отримала нові плацкартні вагони — фото - фото 4
Полички в новому вагоні плацкарті УЗ. Фото: t.me/UkrzalInfo

Плацкартні вагони також підлаштовані під людей, які мають вади зору.

"Нові вагони дозволять зробити досвід поїздок саме для цих категорій пасажирів максимально комфортним", — підкреслили в компанії.

Нагадаємо, ми писали, що УЗ надає послуги з перевезення авто. Також провідниця розповіла, з якого віку маленькі українці можуть мандрувати без супроводу дорослих.

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