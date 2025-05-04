Поезда 22/21-104/103 Львов - Харьков, Краматорск пополнился новыми вагонами плацкарт

Поезд Укрзализныци. Фото: https://t.me/UkrzalInfo

Укрзализныця впервые в истории независимой Украины получила новые плацкартные вагоны. Уже в эти выходные они пополнят состав двухгруппового поезда 22/21-104/103 Львов — Харьков, Краматорск.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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В компании отметили, что пополнили подвижной состав поезда 22/21-104/103 шестью новыми плацкартными вагонами на 58 мест каждый. Они были построены Крюковским вагоностроительным заводом благодаря поддержке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, команды Правительства и Минразвития.

В УЗ сообщили, что полочки получили боковые спинки, а также специальные перегородки. Вагоны оборудовали кондиционерами, вакуумными туалетами и пеленальными столиками. Также под нижними полочками было выделено отдельное место для негабаритной ручной клади.

У каждого места пассажира есть розетки с USB и Type-С, а также 3-режимные индивидуальные светильники.

"Интерьер вагонов стал заметно светлее за счет новой обивки, а также улучшенного управляемого освещения салона", — говорится в сообщении.

Новый вагон плацкарт УЗ. Фото: t.me/UkrzalInfo

Места в новом вагоне плацкарте УЗ. Фото: t.me/UkrzalInfo

Розетки в новом вагоне плацкарте УЗ. Фото: t.me/UkrzalInfo

Полочки в новом вагоне плацкарте УЗ. Фото: t.me/UkrzalInfo

Плацкартные вагоны также подстроены под людей, которые имеют недостатки зрения.

"Новые вагоны позволят сделать опыт поездок именно для этих категорий пассажиров максимально комфортным", — подчеркнули в компании.

Напомним, мы писали, что УЗ предоставляет услуги по перевозке авто. Также проводница рассказала, с какого возраста маленькие украинцы могут путешествовать без сопровождения взрослых.