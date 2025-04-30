Перевезення авто "Укрзалізницею" — скільки коштує та як замовити

Укрзалізниця надає послуги з перевезення авто — скільки коштує
Незапланована поїздка може застати в будь-який момент, проте вам не обов'язково сідати за кермо втомленим. "Укрзалізниця" надає послуги з перевезення авто і ви можете спокійно дістатися до точки призначення разом зі своєю "залізною ластівкою" і при цьому відпочити й виспатись в купе.
Про те, як замовити послугу розповів ведучий телеканалу "Freedom" Олег Борисов в TikTok.
Як перевезти авто "Укрзалізницею"
Ведучий показав свою подорож з авто із Києва до Ужгорода. Він розповів, що заздалегідь перед поїздкою вам необхідно забронювати собі місце на автовозі, а в день відправлення в 10 касі столичного вокзалу. Вам буде необхідно заповнити бланки і проплатити послугу.
Після цього пасажирів відправляють до автомайданчика, звідки ваш транспорт перепаркують в автовоз. Працівники надійно його закріплюють. Послуга із завантаження авто вартує 180 гривень.
Ведучий провів ніч в купе, де зручно попрацював і відпочив, а на ранок забрав свій автомобіль вже в Ужгороді.
Він розповів, що вартість такої послуги залежить від ваги вашого авто. Зокрема, за 1000 кг доведеться сплатити 1300 гривень. Чоловік порахував, що зекономив за поїздку близько тисячі гривень.
@oleg_borysov
Перевіз машину потягом @Ukrzaliznytsia . Мій перший досвід. #автовоз #укрзалізниця #уз #автомобіль♬ оригінальний звук - Олег Борисов
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