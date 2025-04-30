Перевозка авто "Укрзализныцей" - сколько стоит и как заказать

Водитель путешествует на авто. Фото: Freepik

Незапланированная поездка может застать в любой момент, однако вам не обязательно садиться за руль уставшим. "Укрзализныця" предоставляет услуги по перевозке авто и вы можете спокойно добраться до точки назначения вместе со своей "железной ласточкой" и при этом отдохнуть и выспаться в купе.

О том, как заказать услугу рассказал ведущий телеканала "Freedom" Олег Борисов в TikTok.

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Как перевезти авто "Укрзализныцей"

Ведущий показал свое путешествие с авто из Киева в Ужгород. Он рассказал, что заранее перед поездкой вам необходимо забронировать себе место на автовозе, а в день отправления в 10 кассе столичного вокзала. Вам будет необходимо заполнить бланки и проплатить услугу.

После этого пассажиров отправляют к автоплощадке, откуда ваш транспорт перепаркуют в автовоз. Работники надежно его закрепляют. Услуга по загрузке авто стоит 180 гривен.

Ведущий провел ночь в купе, где удобно поработал и отдохнул, а на утро забрал свой автомобиль уже в Ужгороде.

Он рассказал, что стоимость такой услуги зависит от веса вашего авто. В частности, за 1000 кг придется заплатить 1300 гривен. Мужчина посчитал, что сэкономил за поездку около тысячи гривен.

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